Ожидать поставок оружия в Украину от Германии не стоит: Шольц дал свой ответ

КИЕВ. 18 января. УНН. Германия придерживается стратегии отказа от экспорта летального оружия. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о поставках оборонительного вооружения в Украину, передает УНН.

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“Вот уже много лет правительство Германии придерживается определенной стратегии, и это — стратегия отказа от экспорта смертоносного оружия. Мы не изменили этой стратегии, когда пришли к власти”, — сказал Канцлер.

Детали

По его словам, Германия придерживается этой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, в двусторонних переговорах между Америкой и Россией, а также в переговорах в рамках “нормандского формата”.

Теперь мы должны подумать, как мы можем гарантировать, что нынешняя эскалация может быть прекращена, и как мы можем гарантировать, что мы можем рассчитывать на то, что территориальная целостность Украины никоим образом не будет подвергаться угрозе, что не будет военной агрессии против Украины или что не будет любых других путей или средств, с помощью которых кто-то попытается добиться политических изменений посредством применения силы“, — заявил Шольц.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отстаивао право каждой страны на самозащиту.

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“Когда дело доходит до оборонительного и смертоносного оружия, у разных союзников разные подходы. Некоторые союзники по НАТО также оказывают такую поддержку. Я думаю, что важно то, что Украина имеет право на самооборону, это предусмотрено в Уставе ООН, и НАТО оказывает поддержку Украине, чтобы помочь им отстоять это право”, — заявил он.

Контекст

Германия отказывается поставлять Украине оборонительное оружие. В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.