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Шольц призвал Россию сократить число военных вблизи украинских границ

Шольц призвал Россию сократить число военных вблизи украинских границ

Олаф Шольц

КИЕВ. 18 января. УНН. Германия призвала Россию сократить “очень опасное” наращивание возле украинской границы. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. Одним из примеров такого шага было бы сокращение войск вдоль границы с Украиной. И, конечно же, мы также готовы и хотим вступить с Россией в серьезный и содержательный диалог по вопросам безопасности в Европе”, — заявил Канцлер.

Детали

По словам Шольца, любая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия.

Также он отметил, что наращивание вдоль границы с Украиной Германия считает “очень опасным”.

“Его следует воспринимать как очень угрожающие, если вы внимательно посмотрите на специфику наращивания”, — отметил Шольц.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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