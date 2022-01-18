Есть только один возможный путь вперед: глава МИД Канады обратилась к РФ

КИЕВ. 18 января. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли считает единственным возможным путем вокруг ситуации с Украиной деэскалацию России и привлечение ее к содержательному диалогу. Такое мнение она высказала во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

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“Есть только один возможный путь вперед. Россия должна начать деэскалацию и присоединиться к содержательному диалогу. Это тот вопрос, который я поднимаю со своими партнерами”, — заявила Жоли.

Детали

В частности, глава МИД подчеркнула единство партнеров и союзников в поддержке Украины и предупредила Россию, что в случае вторжения на украинскую территорию Москву ждут серьезные последствия, в том числе санкции.

Напомним

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 января, прибыла в Украину.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.