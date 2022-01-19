Новости: Политика
19 января 2022, 08:30 • Ирина Макаренко • 8415
Верещук обсудила ситуацию на Востоке Украины с послом Великобритании
КИЕВ. 19 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с британским послом Мелиндой Симмонс, передает УНН.
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"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании госпожой Мелиндой Симмонс.
Обсудили ситуацию на Востоке Украины, а также создание Международного фонда "Партнерство за сильную Украину" для финансирования инициатив по повышению устойчивости общин на Донбассе", — написала она.
Источник: УНН
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