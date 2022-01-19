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Верещук обсудила ситуацию на Востоке Украины с послом Великобритании

Верещук обсудила ситуацию на Востоке Украины с послом Великобритании

КИЕВ. 19 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с британским послом Мелиндой Симмонс, передает УНН.

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"Была встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании госпожой Мелиндой Симмонс.

Обсудили ситуацию на Востоке Украины, а также создание Международного фонда "Партнерство за сильную Украину" для финансирования инициатив по повышению устойчивости общин на Донбассе", — написала она.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Ирина Верещук
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