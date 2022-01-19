Вакцина как гуманитарная помощь от Китая и создание службы по делам детей: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 19 января. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 19 января, планирует рассмотреть, в частности, подписание письма-обязательства правительства по получению гуманитарной помощи от Китая в виде вакцин Sinovac и образование Государственной службы Украины по делам детей. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

На заседании Кабмин, как ожидается, рассмотрит проект распоряжения о подписании письма-обязательства правительства Украины относительно получения гуманитарной помощи в виде вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от правительства Китайской Народной Республики.

Сообщается, что правительство Китая предоставило предложение передать 200 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.

Также чиновники рассмотрят такие проекты распоряжений Кабмина:

* Об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине чемпионата мира по футболу среди учащихся и Всемирной гимназиады по зимним видам спорта в 2023 году

* О подписании соглашения между Кабмином и правительством Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь — Косеуц

* Об установлении квоты иммиграции на 2022 год

Чиновники рассмотрят такие проекты постановлений:

* Об утверждении Порядка осуществления реабилитационных мероприятий

* О создании Государственной службы по делам детей как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабмином и который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.

Дополнение

В ноябре ВР приняла постановление-обращение к Кабмину с требованием создать Государственную службу Украины по делам детей.

Отсутствие единого центрального органа исполнительной власти, который должен заниматься вопросами защиты прав детей (в настоящее время вопросам защиты прав детей занимаются шесть министерств) и соответствующей единой государственной политики приводит к возникновению системных проблем в этой сфере, считали авторы постановления.