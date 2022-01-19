Поклонская не едет российским "послом" в Кабо-Верде

КИЕВ. 19 января. УНН. Бывший так называемый "прокурор" незаконно аннексированного Крыма Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от должности "в связи с личными обстоятельствами". Об этом в среду сообщил ряд российских СМИ. В МИД РФ информацию об этом подтверждают, пишет УНН.

Цитата:

“Нет, не планирую”, — цитирует ТАСС слова Поклонской в ответ на вопрос об отъезде в Кабо-Верде.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - пояснила она.

Детали

В МИД РФ подтвердили эту информацию.

“У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам”, — сообщили в ведомстве.

Добавим

Ранее российским СМИ Поклонская говорила, что пока не знает, когда отправится в Кабо-Верде, и что решение о том, когда ей нужно ехать в республику, “зависит не от нее”.

Также росСМИ со ссылкой на источники сообщали ранее, что Кабо-Верде пока не давало согласия на получение Поклонской агремана.

Контекст

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую “послом” в Кабо-Верде.

Как отмечали в МИД, Украина уже подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина никогда не даст покоя бывшему “прокурору” аннексированного Россией Крыма Наталье Поклонской.

Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю “прокуратуру Крыма”, а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. В то же время, Поклонская фигурирует в ряде расследований.

7 декабря Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание Поклонской, которую подозревают в государственной измене.