Под Печерский суд стягивают дополнительные наряды силовиков

КИЕВ. 19 января. УНН. Под Печерским райсудом Киева, где сегодня судья должен объявить решение об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, произошли столкновения. После этого туда были направлены дополнительные силы правоохранителей, передает корреспондент УНН.

УНН удалось зафиксировать колонну спецавто, направляющихся в Печерский суд. Под суд направлены дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Ранее под судом дважды произошли стычки между митингующими и правоохранителями.

После того, как правоохранители якобы пытались отобрать у активистов бочки, которые те хотели использовать для разжигания костра, на котором должны были согреть воду для чая и кофе, возникла толкотня. Со временем ситуация угомонилась. Но через несколько минут конфликт разгорелся с новой силой. Люди выразили недовольство действиями правоохранителей, которые в свою очередь заявляли о незаконности попыток установить палатки и раздавать напитки.

Пока официальных комментариев от полиции по ситуации нет. Также отсутствует информация о возможных задержаниях и пострадавших.

Дополнение

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов выйдет из совещательной комнаты 19 января в 14:00 для оглашения решения по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.



Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.