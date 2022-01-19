Не арест: суд назначил Порошенко в качестве меры пресечения личное обязательство
Петр Порошенко
КИЕВ. 19 января. УНН. Печерский районный суд Киева отпустил пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко под личное обязательство, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, судья Алексей Соколов, после более чем суток в совещательной комнате, Порошенко назначил меру пресечения в виде личного обязательства.
"Единственную фразу, которую мы услышали, это личное обязательство и отсутствие какого-либо ареста", - сказал Порошенко на заседании суда, выступая перед своими соратниками.
Что было ранее
Офис Генерального прокурора просил применить в отношении пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Контекст
Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.
6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.
В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.
Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.