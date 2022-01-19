Сдать паспорта для выезда за границу: адвокат рассказал, какие обязанности суд возложил на Порошенко

КИЕВ. 19 января. УНН. Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал, в частности, сдать паспорта для выезда за границу. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань после заседания суда, передает корреспондент УНН.

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“Применить к Порошенко процессуальные обязанности, а именно: прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора и суда, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего проживания, сдать на хранение свой паспорт, паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины”, — рассказал Головань.

По его словам, суд возложил обязанности на Порошенко до 19 марта.

Порошенко после этого заявил, что изъятие паспорта "препятствует" его "политической деятельности". И что он до этого планировал поездку "25 числа" на "встречу с НАТО". А ограничение на выезд из столицы – "препятствует внутриполитической деятельности". Собирается обжаловвать.

Копию решения суда обнародовали соратники Порошенко.

Что было ранее

19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Офис Генерального прокурора просил применить в отношении пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.