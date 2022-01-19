Сразу после Блинкена: Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО

КИЕВ. 19 января. УНН. По завершению переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Президент Владимир Зеленский созвонился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНН.

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“Провел разговор с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам”, — сообщил Генсек НАТО в своем Twitter.

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Ранее сегодня с Президентом общался госсекретарь США Энтони Блинкен. Разговор был посвящен в том числе российской угрозе, а также переговорам, состоявшимся на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.

Также будучи в Киеве Блинкен заявил, что, по данным США, РФ может прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям против Украины в “очень короткие сроки”.