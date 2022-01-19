На российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов - Минобороны РФ

КИЕВ. 19 января. УНН. На совместных российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает УНН.

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“Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь. Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что первом этапе, (до 9 февраля), будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение “Союзная решимость—2022”, в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Напомним

Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ “Союзная решимость- 2022”, которые пройдут с 10 по 20 февраля.

Как писал УНН, накануне российские вооруженные силы и техника начали прибывать в Беларусь для участия в совместных учениях.