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США в ближайшие недели предоставят Украине больше помощи в сфере обороны - Блинкен

США в ближайшие недели предоставят Украине больше помощи в сфере обороны - Блинкен

Энтони Блинкен

КИЕВ. 19 января. УНН. США поставят Украине больше оборонной помощи в ближайшие недели. В случае российского вторжения планируется дополнительное снабжение. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Если Россия совершит какие-либо агрессивные действия и возобновит свою агрессию, вторгнется в Украину, мы предоставим дополнительные материалы сверх того, что уже запланировано, и продолжим помогать в защите Украины”, — сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что США в 2021 году предоставили Украине большую военную помощь, чем когда-либо ранее начиная с 2014 года.

“Поставки продолжались в последние недели, а в ближайшие несколько недель запланировано еще больше”, — добавил он.

Дополнение

Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

Накануне представитель Госдепартамента заявил, что “если Россия продолжит вторжение в Украину, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы сверх того, что мы уже предоставляем”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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