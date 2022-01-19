Блинкен назвал условия, при которых США присоединится к "нормандскому" формату

КИЕВ. 19 января. УНН. Соединенные штаты Америки присоединятся к “Нормандскому формату” в случае, если это будет полезно для всех сторон-участников. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Мирославе Гонгадзе, передает УНН.

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“Я не думаю, что вопрос в том, чтобы присоединиться к “Нормандскому формату”. Будет ли нам полезно попробовать, содействовать, помогать, поддерживать каким-то образом? Если да, то тогда мы готовы это сделать, и, безусловно, поделимся с нашими союзниками и партнерами - Францией и Германией такими выводами”, - заявил Блинкен.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали предложений относительно саммита РФ-США-Украина от американской стороны.