У Саакашвили наблюдается психологическое расстройство, но существенных изменений в лечении нет - Денисова

КИЕВ. 19 января. УНН. У задержанного в Грузии бывшего президента страны Михаила Саакашвили наблюдается психологическое расстройство. Как информирует в своем Telegram уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, он нуждается в квалифицированной физической и психологической реабилитации, однако существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет, пишет УНН.

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“Гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михеил Саакашвили, которого принудительно перевели из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму, нуждается в психологической и физической реабилитации. К такому выводу пришел консилиум врачей, созданный при Омбудсмане Грузии для мониторинга состояния здоровья Михеила”, - отметила Денисова.

Детали

Отмечается, что у него наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, которые невозможно вылечить в условиях тюрьмы. Поэтому его состояние здоровья постоянно ухудшается.

Также консилиум врачей показал, что существенных изменений в методологии лечения, на которых настаивала Народный защитник Грузии Нино Ломджария, нет. В основном Саакашвили получает только медикаментозную терапию без психологической и физической реабилитации.

"Обращаюсь к министру юстиции Грузии обеспечить предоставление квалифицированной психологической и физической реабилитации гражданину Украины Михеилу Саакашвили. Прошу иностранные государства и международные правозащитные организации решительно осудить действия должностных лиц Грузии, которые нарушают права Михеила Саакашвили на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод”, - добавила Денисова.

Контекст

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике - серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли обратно в тюрьму в Рустави.

12 января Саакашвили посетил украинский консул.