Байден обсудил из сенаторами наращивание российских войск на границе с Украиной

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с двухпартийной группой сенаторов американского Конгресса, которая вернулась из Украины. Обсудили наращивание российской силы на границе с Украиной и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету нашего государства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, пишет УНН.

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“Сегодня утром президент Байден встретился онлайн с двухпартийной группой сенаторов, чтобы обсудить наращивание российской военной мощи у границ Украины. В группу вошли сенаторы, которые вчера вернулись из Украины, где встретились с украинским руководством и подтвердили давнюю поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, - говорится в заявлении.

Детали

Как сообщили, Конгресс Байдена пришел к выводу, что Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество с союзниками и партнерами в поддержку Украины, включая продолжающуюся дипломатическую политику, направленную на урегулирование текущего кризиса, и меры сдерживания российской агрессии.

Псаки добавила, что администрация Байдена готовится ввести серьезные последствия в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Добавим

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям против Украины в ”очень короткие сроки".

Он добавил, что если русские войска сейчас вторгнутся в Украину, Соединенные Штаты введут мощные экономические и экспортные санкции, усилят оборонную помощь Украине. Третий шаг — усиление обороны НАТО на восточном фланге.