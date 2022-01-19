Украинские чиновники и парламентарии встретились с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента

КИЕВ. 19 января. УНН. Вместе с группой украинских чиновников и народных депутатов вице-премьер Ирина Верещук встретилась с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Keep Calm and Carry On! Это британский слоган времен Второй мировой. Очень справедливо и метко. Сохранять спокойствие и делать свое дело, каждый на своем месте.

Сегодня имели продуктивную встречу с делегацией Комитета по иностранным делам британского Парламента (председатель Комитета Tom Tugendhat)”, — пишет Верещук.

Министр уточнила, что сегодня Великобритания демонстрирует особую поддержку Украины.

“В условиях геополитического напряжения это очень важно для нас”, — добавила она, благодаря британским партнерам.

Напомним

Великобритания поставит Украине новый пакет систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.