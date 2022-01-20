Блинкен завершил визит в Киев: подвел итоги

КИЕВ. 20 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Киев и направляется в Берлин. Об этом он сообщил в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Завершил продуктивную поездку в Киев, где я подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной, в то время как мы работаем над защитой от российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал Госсекретарь США.

Детали

Блинкен направляется в Германию, где намерен встретиться с главой МИД страны Анналеной Бербок.

После этого Госсекретарь США встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.