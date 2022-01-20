Кулеба рассказал о "спонтанном трехстороннем формате" с США и РФ в рамках ОБСЕ: Украина готова повторить

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина готова к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел с США и Российской Федерацией. На прошлой неделе такой "спонтанный формат" уже имел место. Об этом заявил во время брифинга в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Что касается трехстороннего формата: у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат Украина-США-Российская Федерация на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили достаточно рутинный ужин на яркое дипломатическое зрелище”, — сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что открыт для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако он “избегает встречи с Украиной”.

“Поэтому когда мы вчера беседовали с Государственным секретарем, я подтвердил ему свою готовность к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится”, — добавил министр.

Дополнение

На прошлой неделе в ОП сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Контекст

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на прошлой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отвергли такие требования.

Переговоры Россия-США в минувший понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в минувшую среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружением и относительно способов предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечают обозреватели.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.