Комиссия по избранию руководства САП обжаловала решение ОАСК о ее работе

КИЕВ. 20 января. УНН. Комиссия по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры подала апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева, которым был признан недействительным порядок ее работы. Об этом сообщил член комиссии Роман Куйбида на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Помните, в конце прошлого года ОАСК признал недействующими правила работы комиссии по проведению конкурса, якобы из-за отсутствия полномочий на их принятие? Меня спрашивают, вступило ли решение в законную силу, обжаловала ли конкурсная комиссия его. Да, комиссия подала апелляционную жалобу", - написал Куйбида.

Детали

Он отметил, что решение ОАСК не вступило в законную силу, а правила проведения конкурса остаются в силе.

Дополнение

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведении конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отменив порядок работы Конкурсной комиссии.

После этого решения в офисе Президента заявили, что руководителя САП изберут вовремя.

Однако 21 декабря 2021 года комиссия по отбору руководителя САП обнародовала результаты, но победителя не утвердила.

24 декабря члены конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь не смогли избрать главу ведомства.

Посольство США в Украине призвало членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и принять правильное решение, утвердив свой собственный выбор главы САП.