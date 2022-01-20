Зеленский ожидает, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе. Об этом информирует пресс- служба офиса Президента, передает УНН.

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“Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших совместных усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижение мира на Донбассе”, - отметил Зеленский.

Детали

Глава государства акцентировал внимание на уникальной роли Украины для Европы и ее будущего и высказал мнение, что события, которые, в частности, сегодня разворачиваются вокруг нашего государства, в очередной раз это подтверждают.

Президент также подчеркнул, что несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, Украина остается страной свободы и надежды.

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На прошлой неделе в ОП сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к трехсторонней встрече на уровне министров иностранных дел с США и Российской Федерацией. На прошлой неделе такой "спонтанный формат" уже имел место.