США ввели санкции против нескольких депутатов Рады и бывшего вице-премьера Украины

КИЕВ. 20 января. УНН. Соединенные штаты пополнили санкционный список четырьмя гражданами Украины за «вредоносную деятельность» России. Об этом сказано на сайте Минюста США, пишет УНН.

Детали

Так, Управление по контролю за иностранными активами внесло в список SDN (Specially Designated Nationals List) Тараса Козака, Владимира Олейника, Владимира Сивковича и Олега Волошина.

Все они являются гражданами Украины, при этом Козак и Волошин – действующие нардепы, Олейник и Сивкович – бывшие народные избранники, последний еще и является бывшим вице-премьер-министром Украины.

О том, за что данные лица попали под санкции, пока не разъясняется.

Добавим

В мае прошлого года народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука. 20 мая в СБУ получили разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Казак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Также в отношении Козака еще 2 февраля ввели персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.