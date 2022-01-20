Зеленский напомнил Байдену, что "незначительных агрессий" не бывает

КИЕВ. 20 января. УНН. Незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает, как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вчерашнее высказывание американского лидера Джо Байдена, пишет УНН.

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"Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великой державы", - написал Президент в своем Twitter.

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На пресс-конференции в среду президент США Джо Байден заявил, что "незначительное вторжение" в Украину может повлечь обсуждения последствий.

Высказывания президента США вызвало немало вопросов, и вскоре Белый дом обнародовал заявление, в котором администрация объясняет, что США будут считать “новым вторжением" РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

Комментируя эти заявления, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не видит разницы между "небольшим" и "полноценным" вторжением и надеется, что не будет снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро делать выводы относительно действий Российской Федерации.