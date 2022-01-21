"Сильнее, чем была раньше": Зеленский оценил военную помощь со стороны администрации Байдена

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, что военная помощь Украине от Соединенных Штатов с начала каденции президента США Джозефа Байдена стала больше, пишет УНН.

Цитата:

"Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Хватит ли, я скажу нет, но речь идет не о конкретном американском президенте. Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, предоставляет ли Байден Украине всю военную помощь и оружие, необходимые ей для защиты от российского вторжения.

При этом, отвечая на вопрос относительно того, что было получено и что еще Украина хотела бы получить от Вашингтона, Президент отметил: "Честно говоря, я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными".

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности. МИД Украины указал, что дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности отвечают потребностям, о которых Киев сообщил Вашингтону.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели.