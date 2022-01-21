Британия перебросила в Украину спецназовцев и вооружение из-за угроз со стороны РФ

КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за угрозы вторжения РФ Великобритания отправила на этой неделе в Украину спецназовцев и вооружения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Отмечается, что 30 бойцов полка рейнджеров (части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций) вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2 тыс. противотанковых ракетных установок.

Они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое Великобритания направила Украине.

Издание отмечает, что британские самолеты-разведчики были замечены как часть не разглашаемой, но заметной поддержки украинских войск. Программа по отслеживанию полетов зафиксировала транспортный самолет британских ВВС C-17, летающий между Великобританией и Украиной. По данным издания, с 17 января состоялось несколько рейсов.

Напомним

Великобритания рассматривает возможность отправки сотен дополнительных военных в соседних с Украиной стран НАТО для "сдерживания" России.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по перебросу на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.