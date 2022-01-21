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Блинкен и Лавров начали встречу в Женеве

Блинкен и Лавров начали встречу в Женеве

КИЕВ. 21 января. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишут американские и российские СМИ, пишет УНН.

Цитата:

“Блинкен и Лавров начинают встречу в Женеве. Россия говорит, что не ожидает прорыва. Они хотят получить ответы на свои вопросы”, — сообщил корреспондент Fox News Бенджамин Хилл, опубликовав соответствующее видео.

AFP пишет, что Блинкен сообщил Лаврову, что "США все еще ищут дипломатического решения вопроса вокруг Украины".

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен также не ожидает прорыва от переговоров с Лавровым в Женеве. Об этом он заявил накануне в интервью немецкому телеканалу ZDF.

При этом, по его словам, он надеется услышать, к чему Москва пришла по итогам прошедших консультаций с США и НАТО.

“Я думаю, что завтра (21 января - ред.) мы узнаем больше — по крайней мере, я надеюсь, что завтра узнаем больше о том, действительно ли Россия привержена попыткам урегулировать разногласия дипломатическим путем посредством диалога или нет”, — сказал он.

Дополнение

Госдеп США ранее анонсировал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве. Перед встречей с российским коллегой Блинкен посетил Украину и Германию.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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