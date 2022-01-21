Лавров утверждает, что Франция и Германия не хотели бы расширять “нормандский формат”

КИЕВ. 21 января. УНН. Германия и Франция якобы предпочли бы сохранить “нормандский формат” в том виде, в каком он существует ныне. Об этом письменно сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, ответы министра опубликованы на сайте МИД РФ, пишет УНН.

Цитата:

“Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники – Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время”, — сказал Лавров.

Детали

При этом глава российского МИД не возражает против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования “при том понимании, что его участие принесет положительную “дополнительную стоимость”, в частности "в давлении на Украину".

Что было ранее

Как писал УНН, накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты присоединятся к “нормандскому формату” в случае, если это будет полезно всем сторонам-участникам.

Позже, по итогам визита в Германию, он уточнил, что США полностью поддерживают усилия в рамках "нормандского формата" и готовы ему всячески содействовать, при этом не присоединяясь.