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На консультациях в Польше договорились создать спецканал связи между Зеленским и Дудой - СМИ

На консультациях в Польше договорились создать спецканал связи между Зеленским и Дудой - СМИ

КИЕВ. 21 января. УНН. В пятницу в Польше завершились двухдневные консультации между президентами Украины Владимиром Зеленским и Польши Анджеем Дудой. По итогам было договорено о создании специального канала связи президентов. Об этом сообщает польское RMF24, пишет УНН.

Цитата:

“В Висле президент Дуда получил информацию из первых уст о том, что происходит в Украине. Было договорено о создании специального канала коммуникации для обоих президентов. Также было договорено, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины”, — сказано в сообщении.

Детали

Как заявил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох, во время встреч также обсуждался вопрос “Северного потока-2”.

По его словам, позиция по "Северному потоку-2“ Польши и Украины ”очевидна и одинакова".

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

Президенты намеревались провести ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудить весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Дуда Анджей
Дуда Анджей
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