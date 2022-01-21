В Женеве завершились переговоры США и РФ: Лавров ждет письменного ответа по "гарантиям" на следующей неделе
КИЕВ. 21 января. УНН. Государственный департамент США на следующей неделе предоставит РФ ответы на их требования о "гарантиях безопасности". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, пишет УНН.
Цитата:
“Встреча у нас была промежуточной. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе представить нам письменную реакцию”, — сказал Лавров.
Детали
Глава российского МИД подтвердил, что на сегодняшних переговорах обсуждалась также и Украина.
“В конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам на следующей неделе представят письменные ответы на все наши предложения”, — сказал он.
Контекст
Госдеп США ранее анонсировал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров проведут переговоры 21 января в Женеве. Перед встречей с российским коллегой Блинкен посетил Украину и Германию.
Перед началом переговоров в Женеве Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучили свои ожидания от встречи. Это критический момент, сказал Блинкен.