Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

КИЕВ. 21 января. УНН. Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении в отношении подозреваемого пятого президента, а ныне нардепа Петра Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОГП.

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“21 января 2022 года Офисом Генерального прокурора внесено апелляционную жалобу на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата, пятого Президента Украины в виде личного обязательства”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Что было ранее

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Так, Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.