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Канады выделит 120 млн долларов на помощь Украине

Канады выделит 120 млн долларов на помощь Украине

КИЕВ. 21 января. УНН. В Канаде решили выделить Украине 120 млн долларов. Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что приветствует такое решение, передает УНН.

Цитата

"Приветствую решение Канады выделить 120 млн долларов на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада в очередной раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, помощь
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