Можете рассчитывать на нашу поддержку: глава Комитета ЕС по политике и безопасности встретилась с украинским послом

КИЕВ. 21 января. УНН. В Брюсселе 24 января пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. В преддверии встречи посол Украины в ЕС встретился с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Совета ЕС.

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“Министры иностранных дел встречаются в понедельник, 24 января”, — говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что министры иностранных дел обсудят текущие дела и обменяются мнениями о последних событиях и быстром развитии внешних отношений, в том числе в Мали и Судане .

Затем Совет проведет обмен мнениями о ситуации с безопасностью в Европе. Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к министрам посредством видеотелеконференции для неформального обсуждения этого вопроса.

Наконец, Совет рассмотрит последние события в Ливии в свете переноса общенациональных политических выборов и в Сирии, в частности, в отношении стратегии ЕС по урегулированию конфликта для сирийского народа.

Кроме того, Всеволод Ченцов сообщил, что встретился с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк.

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“Было приятно познакомиться с председателем Комитета ЕС по политике и безопасности Дельфиной Пронк в преддверии встречи Совета ЕС в понедельник. Благодарен ЕС за решительную приверженность к увеличению поддержки укрепления безопасности и обороноспособности Украины”, — написал Ченцов.



Дельфина Пронк поблагодарила Ченцова за встречу на своей странице в Twitter.

“Спасибо послу Ченцову за нашу встречу. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку суверенитета, автономии и территориальной целостности Украины. Вместе с партнерами ЕС работает над повышением украинской устойчивости”, — отметила она.

Дополнение

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в понедельник утвердят решение, в котором пообещают “масштабные последствия” и “серьезную цену” для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины.