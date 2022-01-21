В Белом доме прокомментировали возможность эвакуации американцев из Украины

КИЕВ. 21 января. УНН. Власти США интенсивно прорабатывают планы действий на случай обострения ситуации в Украине. Об этом отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на вопрос о подготовке эвакуации американцев, передает УНН.

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"Мы интенсивно занимаемся чрезвычайным планированием, как это обычно делается. Когда обостряется ситуация в области безопасности в любой стране по всему миру", - сказала Псаки на брифинге.

Она напомнила, что власти США уже рекомендовали согражданам воздержаться от поездок в Украину из-за угрозы российского вторжения.

Ранее

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, из-за угрозы вторжения российских войск в Украину, США хотят эвакуировать семьи американских дипломатов из страны. По данным СМИ, Вашингтон обсуждает такую возможность.

Контекст

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на представителя украинских спецслужб сообщило, что Россия начала эвакуировать дипломатов и их семьи из Украины.

По мнению американских и украинских чиновников, сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к конфликту, что надвигается, или отчасти уловкой".