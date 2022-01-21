Белый дом подтвердил планы передать Украине вертолеты Ми-17

КИЕВ. 21 января. УНН. Белый дом подтвердил планы поставок в Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН со ссылкой на Twitter американской журналистки CNN Наташи Бертран.

Цитата

“По словам Псаки, администрация уведомила Конгресс о намерении США поставить Украине вертолеты Ми-17”, — написала Бертран.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Украина заинтересована в американском военном оборудовании, предназначенном для Афганистана, в том числе вертолетах Ми-17 и боеприпасах.

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения в Украину в свете скопления российских вооруженных сил вблизи украинской границы.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.