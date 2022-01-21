Воинский учет для женщин: в Минобороны предлагают сократить перечень профессий до 6

КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

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“В частности, в новом приказе „Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и Перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями“ определено 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что указанные специальности и профессии родственные около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.

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“Логика нового варианта следующая: при помощи военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных Сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, требующих воинского учета женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше”, — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Отмечается, что преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита и т. Окончательный перечень будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого перечня.

“Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и неотложных нужд вносить изменения в перечень-возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА - это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над совершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно — будет сделано. Этот процесс уже запущен", - подчеркнул министр.

Также Резников разъяснил ситуацию по применению штрафов к женщинам, которые должны встать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

“Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные — это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства”, — сообщил министр.

По его словам, военнообязанным человек становится лишь после постановки на воинский учет.

"Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено штрафов для женщин которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными лишь после того как становятся на воинский учет и к моменту постановки на учет они не являются таковыми” — отметил Резников.

Дополнение

В конце прошлого года появился приказ Министерства обороны о существенном расширении перечня профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывает сотни специальностей и профессий. Так в список добавили медийщиков и комуникационщиков всех категорий — журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров и тому подобное.

23 декабря МОУ и ВСУ вышли на брифинг с разъяснениями относительно нововведений, которые вызвали немалый общественный резонанс. По информации, которая была озвучена на брифинге, женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В то же время нельзя исключать, что эти сроки будут продлены.

На учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых было определено Минобороны и которые являются пригодными для этого по состоянию здоровья. Беременность и наличие малолетних детей обязательства не отменяет.

В случае же нарушения правил военного учета гражданки, как объявлялось, должны были бы уплатить штраф до 1,5 тыс. грн, а работодатели — до 8,5 тыс. грн.

Впоследствии стало известно, что Министерство обороны Украины намерено пересмотреть список профессий для военного учета женщин в сторону уменьшения.