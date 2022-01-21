Зеленский ввел в действие новую порцию “крымских” санкций: кто и почему попал под ограничения

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новую порцию “крымских” санкций. Под действие ограничений попали физические и юридические лица, причастные к строительству Керченского моста, к неправосудным решениям относительно Крымской епархии ПЦУ и оккупанты, которые вредят нацинтересам Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Так, согласно предложению Кабинета Министров Украины принято решение о расширении перечня физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры санкции.

Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, которые причастны к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь с территории Российской Федерации и нанесения ущерба национальному культурному наследию на территории Севастополя.

До санкционного списка внесены также 18 физических лиц, которые причастны к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.

Санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, наносят существенный вред национальным интересам и безопасности Украинского народа.

Ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины санкции, в частности, против компаний, которые принимали участие в возведении Керченского моста.

Дополнения

Кабинет министров Украины во время заседания 8 сентября предложил ввести пакет санкций против России из-за незаконного строительства Керченского моста и разрушения парков в оккупированном Севастополе.