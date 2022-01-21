Президент обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию вокруг Украины и энергобезопасность

КИЕВ. 21 января. УНН. Глава государства Владимир Зеленский обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию вокруг Украины и вопросы энергетической безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Президент проинформировал о развитии ситуации безопасности вдоль границ. Зеленский поблагодарил председателя Еврокомиссии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за четкую позицию относительно необходимости усиления санкций ЕС против России.

Собеседники согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта.

Также Зеленский и фон дер Ляен обсудили текущие вызовы для европейской энергетической безопасности. Речь шла о подготовке к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором было договорено в ноябре.

В ОП подчеркивают, что глава государства привлек внимание к угрозам для Украины и всей Европы, которые создаст возможен запуск “Северного потока-2”.

Также Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает Украине. Были обсуждены направления ее расширения.

Зеленский и фон дер Ляйен договорились о поддержке регулярных контактов, отмечают в ОП.