В Украине ввели санкции против российского дизайнера Лебедева

КИЕВ. 21 января. УНН. Российский дизайнер Артемий Лебедев, арт-директор студии “Студия Артемия Лебедева”, попал под украинские санкции. Ограничения ввел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Решение о введении санкций в отношении Лебедева принял Совет национальной безопасности и обороны на заседании 30 декабря 2021 года.

Среди санкций, которые наложили на Лебедева блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление финансовых операций.

Санкции ввели на 5 лет.

Добавим

Артемий Лебедев-известный в России дизайнер. В Киеве у Лебедева есть собственная дизайнерская студия. Студия Лебедева разработала логотип города Одесса, а также дизайн столичного торгового центра Ocean Plaza.

В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Дизайнер дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позицией и поддержкой идеологии “русского мира”.

На своих страницах в соцсетях он критиковал Революцию Достоинства в Украине, поддерживал российскую оккупацию Крыма.