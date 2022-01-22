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Президент Украины ввел в действие санкции против крымских силовиков и судей РФ

Президент Украины ввел в действие санкции против крымских силовиков и судей РФ

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года “О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Цитата

“В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года о применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, — отмечается в документе.

Детали

Персональные санкции применены против граждан Российской Федерации, работающих в правоохранительных органах и судах временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, санкции введены против заместителя министра внутренних дел по Республике Крым — начальника полиции Алексея Дмитриева, начальника Управления МВД по г. Севастополь" Павла Гищенка, в. о руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и г. Севастополя Владимира Терентьева.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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