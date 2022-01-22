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Зеленский ввел санкции против акционера “Турбоатома”

Зеленский ввел санкции против акционера “Турбоатома”

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против кипрской компании Biscone Limited, миноритарного акционера АО “Украинские энергетические машины” (ранее — “Турбоатом”). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Решение о введении санкций в отношении Biscone Limited принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 30 декабря 2021 года. Среди ограничений, которые наложили на кипрскую компанию блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Санкции введены сроком на 3 года.

Компании Biscone Limited принадлежит 5,9% акций “украинских энергетических машин”. Ее фактическим владельцем является российский миллиардер Алексей Мордашов, который находится под санкциями с 2016 года.

Весной прошлого года “Украинские энергетические машины” обвинили Biscone Limited в создании угрозы для деятельности предприятия и его существование.

Переименование “Турбоатома” в “украинские энергетические машины” произошло в сентябре прошлого года. Смена названия прошла в рамках присоединения к предприятию завода “Электротяжмаш”.

“Украинские энергетические машины” специализируются на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, парогазовых установок и другого энергетического оборудования. Находится в Харькове. Входит в число предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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