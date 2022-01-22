Зеленский ввел санкции против акционера “Турбоатома”

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против кипрской компании Biscone Limited, миноритарного акционера АО “Украинские энергетические машины” (ранее — “Турбоатом”). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Решение о введении санкций в отношении Biscone Limited принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 30 декабря 2021 года. Среди ограничений, которые наложили на кипрскую компанию блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Санкции введены сроком на 3 года.

Компании Biscone Limited принадлежит 5,9% акций “украинских энергетических машин”. Ее фактическим владельцем является российский миллиардер Алексей Мордашов, который находится под санкциями с 2016 года.

Весной прошлого года “Украинские энергетические машины” обвинили Biscone Limited в создании угрозы для деятельности предприятия и его существование.

Переименование “Турбоатома” в “украинские энергетические машины” произошло в сентябре прошлого года. Смена названия прошла в рамках присоединения к предприятию завода “Электротяжмаш”.

“Украинские энергетические машины” специализируются на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, парогазовых установок и другого энергетического оборудования. Находится в Харькове. Входит в число предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.