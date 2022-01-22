Проехал на красный свет: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, есть пострадавшие

КИЕВ. 22 января. УНН. В Лос-Анджелесе киноактер, эксгубернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Его внедорожник GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius за несколько километров от дома знаменитости. От удара машина актера стала одним колесом на капоте легкового автомобиля. Шварценеггер не пострадал, женщина в легковом автомобиле получила травму головы и была госпитализирована.

По данным полиции, актер проехал на красный свет.