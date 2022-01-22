Сегодня, 22 января, последний день регистрации на пробное ВНО

КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня, 22 января, последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Цитата

“До 22 января желающие принять участие в пробном ВНО смогут зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО за логином и паролем, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО, за 5-7 дней проверить факт зачисления денежных средств в личном кабинете участника пробного ВНО”, — говорится в сообщении.

Детали

До 10 марта в кабинетах участников пробного ВНО будут размещены приглашения с информацией о времени и месте прохождения пробного тестирования.