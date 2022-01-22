В Украине уже 3,84 млн случаев COVID-19, за сутки - 22 473

КИЕВ. 22 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,84 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 января, — более 22 тысяч, наибольшее значение с начала января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“За сутки 21 января в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано — 2 608 человек;

летальных случаев — 136;

выздоровел — 4 610 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 842 011 человек;

выздоровел — 3 580 878 человек;

летальных случаев — 99 129;

проведено ПЦР-тестов — 17 455 150.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей — 2838, медработников — 535.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (3293), Ивано-Франковской (2284), областях, городе Киев (1744), Сумской (1355), Харьковской (1159) и Одесской (1079) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16 — по числу смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу за неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области — в “желтой” зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку и уже направило Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям представление о введении “красной” зоны в Ивано-Франковской области.