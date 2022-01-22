В США ввели требование о полной вакцинации для прибывающих

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство внутренней безопасности США объявило, что потребует от всех иностранных граждан, которые пересекают границу, полной вакцинации от COVID-19. Включая тех, кто въезжает в страну по необходимости, а не с целью туризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Детали

Ограничения будут распространяться на всех лиц, которые не являются гражданами США, независимо от причины въезда в страну, включая тех, чьи поездки вызваны необходимостью.

К лицам с видом на жительство правило не относится. Новое требование направлено на то, чтобы снизить нагрузку на сферу здравоохранения страны, а также способствовать трансграничной торговле и путешествиям.

Цитата

“Начиная с 22 января 2022 года МВБ требовать от лиц, которые не являются гражданами США и желающих въехать в Соединенные Штаты через сухопутные пограничные пункты и паромные терминалы на границах с Мексикой и Канадой, полной вакцинации против COVID-19 и предоставления соответствующих доказательств”, — говорится в пресс-релизе.