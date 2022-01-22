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В Украине в четырех областях объявлено штормовое предупреждение

В Украине в четырех областях объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ. 22 января. УНН. На сегодня, 22 января, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики отмечают, что ожидается порывистый ветер и метель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Укргидрометцентра.

Цитата

“22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель”, — говорится в предупреждении.

Детали

І уровень опасности объявлен в следующих областях:

— Львовская;

— Закарпатская;

— Ивано-Франковская;

— Черновицкая.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, штормовое предупреждение
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