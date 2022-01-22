Во время стрельбы на курорте Мексики двое канадцев погибли, 1 ранен

КИЕВ. 22 января. УНН. Двое канадцев погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в отеле на побережье Карибского моря в Мексике, сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Начальник госбезопасности штата Кинтана-Роо Лусио Эрнандес сообщил, что власти разыскивают гостя отеля Xcaret, который открыл стрельбу.

Курорт Xcaret расположен к югу от Плайя-дель-Кармен.

Власти сообщили, что всех троих пострадавших доставили в больницу, но двое умерли.

Прокуратура штата Кинтана-Роо сообщила, что подозреваемый в стрельбе, очевидно, также был гостем. Канадская полиция заявила, что нападавший известный преступник с длительным стажем, связанным с ограблениями, наркотиками и оружием. В ведомстве сообщили, что оба погибших имели судимость.

Добавим

Это не последний акт насилия на знаменитой мексиканской ривьере Майя, жемчужине ее туристической индустрии.

В ноябре в результате перестрелки на пляже Пуэрто-Морелос погибли двое подозреваемых в торговле наркотиками.

В конце октября, в южном городе Тулум, двое туристов — один калифорнийский туристический блогер, а другой немец, — попали под перекрестный огонь конкурирующих наркодилеров и были убиты.

После этих событий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор отправил почти 1500 членов Национальной гвардии для усиления безопасности в этом районе.