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22 января 2022, 09:54 • Галина Крижановская • 18645
В результате пожара в высотном здании в Мумбаи погибли двое, более 15 человек ранены
КИЕВ. 22 января. УНН. По меньшей мере двое человек погибли и более 15 получили ранения в субботу в результате крупного пожара в многоэтажном жилом комплексе в финансовой столице Индии Мумбаи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Десятки пожарных машин бросились тушить пламя и спасать сотни жителей из 20-этажного дома в центре города Мумбаи.
На кадрах с места происшествия виден огромный клуб дыма, заполняющий небо, а пламя выходит с 18-го этажа здания.
"Огонь потушен, люди спасены", - сообщил мэр города Кишори Педнекар, добавив, что причина пожара пока неизвестна.
Massive fire at Kamala Building, Near Bhatia Hospital, Mumbai#mumbai#mumbaifirepic.twitter.com/9w66Xl8Nzp— Indo Pak Info (@IndoPakInfo)January 22, 2022
Источник: УНН
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