В результате пожара в высотном здании в Мумбаи погибли двое, более 15 человек ранены

КИЕВ. 22 января. УНН. По меньшей мере двое человек погибли и более 15 получили ранения в субботу в результате крупного пожара в многоэтажном жилом комплексе в финансовой столице Индии Мумбаи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Десятки пожарных машин бросились тушить пламя и спасать сотни жителей из 20-этажного дома в центре города Мумбаи.

На кадрах с места происшествия виден огромный клуб дыма, заполняющий небо, а пламя выходит с 18-го этажа здания.

"Огонь потушен, люди спасены", - сообщил мэр города Кишори Педнекар, добавив, что причина пожара пока неизвестна.