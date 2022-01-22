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В результате пожара в высотном здании в Мумбаи погибли двое, более 15 человек ранены

В результате пожара в высотном здании в Мумбаи погибли двое, более 15 человек ранены

КИЕВ. 22 января. УНН. По меньшей мере двое человек погибли и более 15 получили ранения в субботу в результате крупного пожара в многоэтажном жилом комплексе в финансовой столице Индии Мумбаи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Десятки пожарных машин бросились тушить пламя и спасать сотни жителей из 20-этажного дома в центре города Мумбаи.

На кадрах с места происшествия виден огромный клуб дыма, заполняющий небо, а пламя выходит с 18-го этажа здания.

"Огонь потушен, люди спасены", - сообщил мэр города Кишори Педнекар, добавив, что причина пожара пока неизвестна.

Источник: УНН
Теги: Индия, пожары
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