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Масштабный пожар: в Николаеве горел ресторан площадью 300 кв м

Масштабный пожар: в Николаеве горел ресторан площадью 300 кв м

КИЕВ. 22 января. УНН. В одном из ресторанов Николаева, сегодня ночью произошел пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Сообщается, что 22 января в 01:53 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре ресторана “Daily Sport”, расположенного на ул. Спортивной г. Николаева.

Горел цокольный и 3 этаж здания, была угроза распространения пожара на 1 и 2 этажи.

В 03:10 пожар на площади 300 кв. м локализован, в 04:00 ликвидирован. Не допущено распространение огня на помещения 1 и 2 этажей.

Всего к тушению привлекалось 9 единиц техники и 45 спасателей.Причина пожара и убытки устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Добавим

В селе Бузова Киевской области во время пожара погиб годовалый ребенок, пока его 18-летняя мать, оставив троих детей вышла в уборную.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, пожары, ресторан
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