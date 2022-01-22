Уже 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина

КИЕВ. 22 января. УНН. На фоне новой вспышки эпидемии коронавируса, 10 областей Украины перешли из “желтой” в “оранжевую” зону карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

По состоянию на 22 января, в “оранжевой” зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Хмельницкая.

Все вышеупомянутые области находятся в ”оранжевой" зоне из-за критических показателей новых случаев, динамики госпитализаций, коэффициенту выявления новых случаев.

Отметим, что по состоянию на сегодня, среди всех регионов Ивано-Франковская область имеет самые высокие показатели роста коэффициентов. В частности, возрос коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 до 34,1%. Также уровень госпитализаций составляет 96,1%. Динамика уровня госпитализаций составляет - 97,6%.

Добавим

С понедельника в “красную” зону карантина перейдет Ивано-Франковская область.

В Минздраве заявили, что в Украине началась новая вспышка эпидемии коронавируса.

В Украине зафиксировано уже 3,84 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 января, - более 22 тысяч, самые высокие показатели с начала января.