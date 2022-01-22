Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,32 0,0000  EUR: 32,11 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Астролог об угрозе полномасштабного вторжения России в Украину: в середине февраля давление усилится
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
27660

Уже 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина

Уже 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина

КИЕВ. 22 января. УНН. На фоне новой вспышки эпидемии коронавируса, 10 областей Украины перешли из “желтой” в “оранжевую” зону карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

По состоянию на 22 января, в “оранжевой” зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Хмельницкая.

Все вышеупомянутые области находятся в ”оранжевой" зоне из-за критических показателей новых случаев, динамики госпитализаций, коэффициенту выявления новых случаев.

Отметим, что по состоянию на сегодня, среди всех регионов Ивано-Франковская область имеет самые высокие показатели роста коэффициентов. В частности, возрос коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 до 34,1%. Также уровень госпитализаций составляет 96,1%. Динамика уровня госпитализаций составляет - 97,6%.

Добавим

С понедельника в “красную” зону карантина перейдет Ивано-Франковская область. 

В Минздраве заявили, что в Украине началась новая вспышка эпидемии коронавируса.

В Украине зафиксировано уже 3,84 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 21 января, - более 22 тысяч, самые высокие показатели с начала января.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.