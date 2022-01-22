СМИ: Евросоюз разработал план, чтобы смягчить ущерб для своей экономики в случае введения санкций против РФ

КИЕВ. 22 января. УНН. Европейский Союз разработал план по смягчению ущерба для своей экономики от возможных санкций, которые правительство может ввести в отношении России в случае вторжения российских войск в Украину. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники в европейском правительстве, передает УНН.

Детали

По информации ведомства, Евросоюз введет санкции практически одновременно с Великобританией и США. Отмечается, что меры варьируются от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Россией до резкого сокращения торговых отношений, включая импорт российского газа и нефти.

Газета отмечает, что на случай возможного удара по экономике, Брюссель подготовил план для "смягчения ущерба”. Эта инициатива будет обсуждаться в понедельник на закрытой встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Брюсселе во главе с председателем дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

El Pais отмечает, что во встрече может принять участие госсекретарь США Энтони Блинкен, которые присоединится онлайн. Целью данной встречи будет определение сценариев и реакций, которые может вызвать каждая из санкций.

При этом отмечается, что подготовленные инициативы не являются препятствием для поддержания открытыми пути для переговоров с Москвой.

Добавим

Европейский Союз предупредил Россию о масштабных санкциях в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем относительно ситуации вокруг Украины.

Боррель сообщил об итогах встречи министров иностранных дел ЕС на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе царит четкое понимание: лишь сильный пакет сдерживания остановит Россию.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.