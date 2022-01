СМИ: новые спутниковые снимки зафиксировали скопление российской военной техники у границы с Украиной

КИЕВ. 22 января. УНН. Компания Maxar Technologies на спутниковых снимках зафиксировала скопление российских военных и техники рядом с украинской границей. Фотографии опубликовали Reuters и журналист Алекс Сальви, информирует УНН.

Детали

Фотографии показывают скопление российской техники рядом с Климовым — за 13 километров от границы с Украиной, в Клинцах — в 30 километрах от границы с Украиной, в Ельне — в 135 километрах от границы с Украиной и в 165 километрах от границы с Украиной в Погоново.

На снимках видны грузовики, танки и другую военную технику.

Россия по-прежнему продолжает отрицать заявления о планировании нападения на Украину.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed: Klimovo: 13 km north of Ukraine Klintsy: 30 km east of Ukraine Yelnya: 130 km east of Belarus Pogonovo: 165 km north of Ukraine : @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliancehttps://t.Co/SEPbBnsJUlpic.twitter.com/vU07gap7lh